À Guichen, Radio Laser ouvre ses portes au public

La radio sera abordée sous toutes ses formes : en FM, DAB+, streaming et podcast. L’objectif est de faire découvrir au public les coulisses de la production, de l’animation et de la diffusion. Expositions, démonstrations, ateliers et jeux ponctueront la journée, en complément des animations diffusées en direct. L’entrée est libre et gratuite.Toutes les informations pratiques sont disponibles sur radiolaser.fr