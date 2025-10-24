Fréquence 3 invite le public à imaginer la façade de ses studios à Château-Renault

Vous aimerez aussi
-
Beaub FM remet le pied dedans avec ses chaussettes collector
-
Radio Dio : l'irréductible voix alternative de Saint-Étienne
-
Le MAG 172 - Jet FM, un avenir sous réserve de mobilisation
-
Le MAG 172 - Radio Mille Pattes : la passion du reggae
-
Radio Contact : un jeune DJ débarque sur la webradio Contact DJ's
Fréquence 3, bien connue des auditeurs de Touraine et du Loir-et-Cher, invite le public à imaginer la future vitrine de ses studios situés à Château-Renault. Graphistes, designers ou simples passionnés d’art visuel peuvent proposer leur interprétation d’un habillage moderne et inspirant, fidèle à l’esprit de proximité et de dynamisme de la station. "Notre vitrine est le premier contact avec les passants. Elle doit être à notre image : dynamique, locale et inspirante", explique l’équipe de la radio.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’évolution de Fréquence 3 née de la webradio historique qui fêtera ses 25 ans en avril 2026. Depuis cinq ans, la marque s’est ancrée dans le paysage régional avec une programmation locale dédiée et, depuis un an, une diffusion en FM à Blois.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’évolution de Fréquence 3 née de la webradio historique qui fêtera ses 25 ans en avril 2026. Depuis cinq ans, la marque s’est ancrée dans le paysage régional avec une programmation locale dédiée et, depuis un an, une diffusion en FM à Blois.
La station y propose quatre heures de programme local quotidien pour le Loir-et-Cher, complété par des informations et des bulletins météo départementalisés.
Une identité en mouvement
Après la refonte de son logo en juin dernier, il semblait naturel d’étendre cette nouvelle identité à la façade du studio de Château-Renault, au 22 rue de la République (37110). La vitrine deviendra ainsi un support visuel emblématique de la radio et un prolongement de son univers graphique. Les participants au concours disposent d’une liberté totale de création, à condition d’y faire figurer les fréquences 99.0 FM en Touraine et 89.9 FM dans le Loir-et-Cher, ainsi que le site frequence3.com et un emplacement réservé à un QR Code.
Les propositions peuvent être transmises par message privé sur les réseaux sociaux de Fréquence 3, via WhatsApp au 09 54 29 37 37, ou par courriel à communication@frequence3.fr .
Les propositions peuvent être transmises par message privé sur les réseaux sociaux de Fréquence 3, via WhatsApp au 09 54 29 37 37, ou par courriel à communication@frequence3.fr .