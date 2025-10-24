La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 24 Octobre 2025

Fréquence 3 invite le public à imaginer la façade de ses studios à Château-Renault


Fréquence 3, radio locale associative implantée en Touraine et dans le Loir-et-Cher, lance un concours créatif ouvert à tous pour concevoir la future vitrine de ses studios à Château-Renault. Une initiative participative qui illustre le lien fort entre la radio et son territoire, dans la continuité de son développement sur la FM et du renouvellement de son identité visuelle.



Fréquence 3, bien connue des auditeurs de Touraine et du Loir-et-Cher, invite le public à imaginer la future vitrine de ses studios situés à Château-Renault. Graphistes, designers ou simples passionnés d’art visuel peuvent proposer leur interprétation d’un habillage moderne et inspirant, fidèle à l’esprit de proximité et de dynamisme de la station. "Notre vitrine est le premier contact avec les passants. Elle doit être à notre image : dynamique, locale et inspirante", explique l’équipe de la radio.
Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’évolution de Fréquence 3 née de la webradio historique qui fêtera ses 25 ans en avril 2026. Depuis cinq ans, la marque s’est ancrée dans le paysage régional avec une programmation locale dédiée et, depuis un an, une diffusion en FM à Blois. 

La station y propose quatre heures de programme local quotidien pour le Loir-et-Cher, complété par des informations et des bulletins météo départementalisés.

Une identité en mouvement

Après la refonte de son logo en juin dernier, il semblait naturel d’étendre cette nouvelle identité à la façade du studio de Château-Renault, au 22 rue de la République (37110). La vitrine deviendra ainsi un support visuel emblématique de la radio et un prolongement de son univers graphique. Les participants au concours disposent d’une liberté totale de création, à condition d’y faire figurer les fréquences 99.0 FM en Touraine et 89.9 FM dans le Loir-et-Cher, ainsi que le site frequence3.com et un emplacement réservé à un QR Code.
Les propositions peuvent être transmises par message privé sur les réseaux sociaux de Fréquence 3, via WhatsApp au 09 54 29 37 37, ou par courriel à communication@frequence3.fr .

Tags : Alexandre Martinat, concours, Fréquence 3, radio locale



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


