Fréquence 3 invite le public à imaginer la façade de ses studios à Château-Renault

Fréquence 3, bien connue des auditeurs de Touraine et du Loir-et-Cher, invite le public à imaginer la future vitrine de ses studios situés à Château-Renault. Graphistes, designers ou simples passionnés d’art visuel peuvent proposer leur interprétation d’un habillage moderne et inspirant, fidèle à l’esprit de proximité et de dynamisme de la station. "Notre vitrine est le premier contact avec les passants. Elle doit être à notre image : dynamique, locale et inspirante", explique l’équipe de la radio.

Cette démarche s’inscrit dans la continuité de l’évolution de Fréquence 3 née de la webradio historique qui fêtera ses 25 ans en avril 2026. Depuis cinq ans, la marque s’est ancrée dans le paysage régional avec une programmation locale dédiée et, depuis un an, une diffusion en FM à Blois.