La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°182 vient de paraître

Au sommaire du n°182 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, deux parcours inspirants illustrent la vitalité et la diversité du paysage radiophonique. Maxime Veyrier, voix matinale d’ICI Lorraine, représente la France au prestigieux « RadioStar Contest » face à des candidats venus du monde entier, entre défi linguistique et passion du direct.
À Brest, Fréquence Mutine tourne une page de son histoire : après quarante-trois ans à Kerangoff, la radio alternative s’installe à Bellevue-Kérinou, dans des locaux rénovés et éco-conçus, sans rien renier de son esprit libre, militant et créatif. Ce nouveau numéro revient également sur les dynamiques locales, les stratégies numériques et les projets porteurs d’avenir qui animent la radio d’aujourd’hui. Un rendez-vous à ne pas manquer pour celles et ceux qui font vivre la profession.
En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 181 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI. Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par LÀ : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.
