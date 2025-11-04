La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 4 Novembre 2025 - 06:40

La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo n°182 vient de paraître


Notez


Le 182ᵉ numéro de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo vient de paraître. Ce nouvel opus met en lumière les mutations de la radio et de l’audio digital, entre innovations techniques, récits de terrain et témoignages d’acteurs engagés. Des studios aux territoires, cette édition capture l’énergie d’un média en pleine transformation, fidèle à sa mission d’informer, de relier et d’inspirer.



Vous aimerez aussi
Au sommaire du n°182 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo, deux parcours inspirants illustrent la vitalité et la diversité du paysage radiophonique. Maxime Veyrier, voix matinale d’ICI Lorraine, représente la France au prestigieux « RadioStar Contest » face à des candidats venus du monde entier, entre défi linguistique et passion du direct.
À Brest, Fréquence Mutine tourne une page de son histoire : après quarante-trois ans à Kerangoff, la radio alternative s’installe à Bellevue-Kérinou, dans des locaux rénovés et éco-conçus, sans rien renier de son esprit libre, militant et créatif. Ce nouveau numéro revient également sur les dynamiques locales, les stratégies numériques et les projets porteurs d’avenir qui animent la radio d’aujourd’hui. Un rendez-vous à ne pas manquer pour celles et ceux qui font vivre la profession.

Abonnez-vous pour ne rien rater !

En complément, L’Hebdo propose la Playlist de la rédaction, les chiffres clés de la semaine, le Top 5 News des articles les plus lus sur lalettre.pro, ainsi qu’une sélection d’études audio et les verbatims de professionnels du secteur.
Le numéro 181 de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo est disponible gratuitement en lecture directe ICI.  Et pour bénéficier d'un accès total et illimité à nos contenus, c'est par  : chaque semaine, une cinquantaine d'exclusivités sont proposées sur le site.

Tags : animateur, Audacity, catégorie A, concours, console, DAB+, diffusion, FM, Fréquence Mutine, Ici, Ici Lorraine, Marc Scherrer, Maxime Veyrier, radio associative, RadioStar Contest, Rami, Rami Audio, RodeCaster Pro, studio, Zara Radio



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 31 Octobre 2025 - 08:20 Téléchargez le 181e numéro de La Lettre Pro de la Radio L’Hebdo

Mardi 28 Octobre 2025 - 08:50 L’accent s’efface-t-il du paysage radiophonique français ?

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication