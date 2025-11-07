La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Vendredi 7 Novembre 2025 - 08:25

À Castres, PodCastres met la création sonore indépendante à l’honneur


Le festival PodCastres revient ces 8 et 9 novembre au Vingt-Deux, 22 rue Mérigonde à Castres. Deux jours consacrés aux podcasts indépendants, aux ateliers de formation et aux échanges entre créateurs, techniciens et auditeurs. L’événement, à prix libre et conscient, est organisé par l’association BadGeek, active depuis 2010 dans la promotion du podcast libre.



Ces 8 et 9 novembre, la ville de Castres accueillera une nouvelle édition du festival PodCastres, un événement entièrement dédié au podcast libre et indépendant. Organisé par l’association BadGeek, l’événement propose durant deux jours, le public assistera à des podcasts enregistrés en direct, à des rencontres avec des podcasteurs et podcastrices venus de toute la France et à des ateliers pratiques ouverts à tous les niveaux.
La programmation d’ateliers illustre la volonté de BadGeek de favoriser l’apprentissage et l’échange de savoirs autour du son. Le samedi débutera à 11h avec "59’ chrono, de l’idée à la publication”" un atelier animé par Phil_Goud pour découvrir les bases de la création de podcast. À 14h30, une table ronde intitulée "Tisser des liens entre les radios associatives et les podcasts indépendants" réunira Zali, Capycec et Nine du Calvinball Consortium. 

Le dimanche, la matinée s’ouvrira à 11h avec un atelier sur "Héberger son podcast" animé par Peremptoire et David, suivi à 12h15 d’un module sur la conception graphique intitulé "Chouettes pochettes". L’après-midi, à 14h45, un atelier sera consacré au podcast de marque et à son positionnement stratégique en entreprise.
Au-delà de la dimension formatrice, PodCastres propose une programmation scénique dense : enregistrements publics, fictions sonores, karaokés, repas partagés et échanges informels. L’entrée au festival est à prix libre et conscient, conformément à la philosophie de BadGeek, qui défend depuis 2010 la liberté de création et de diffusion des contenus audio.

