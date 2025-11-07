À Castres, PodCastres met la création sonore indépendante à l’honneur

Ces 8 et 9 novembre, la ville de Castres accueillera une nouvelle édition du festival PodCastres, un événement entièrement dédié au podcast libre et indépendant. Organisé par l’association BadGeek, l’événement propose durant deux jours, le public assistera à des podcasts enregistrés en direct, à des rencontres avec des podcasteurs et podcastrices venus de toute la France et à des ateliers pratiques ouverts à tous les niveaux.

La programmation d’ateliers illustre la volonté de BadGeek de favoriser l’apprentissage et l’échange de savoirs autour du son. Le samedi débutera à 11h avec "59’ chrono, de l’idée à la publication”" un atelier animé par Phil_Goud pour découvrir les bases de la création de podcast. À 14h30, une table ronde intitulée "Tisser des liens entre les radios associatives et les podcasts indépendants" réunira Zali, Capycec et Nine du Calvinball Consortium.