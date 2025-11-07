À Castres, PodCastres met la création sonore indépendante à l’honneur

Vous aimerez aussi
-
Alouette lance "All Access", un podcast immersif au cœur du Puy du Fou
-
beIN SPORTS confie à Audion la monétisation de son écosystème audio
-
Le podcast reste le moteur principal de la croissance de l’audio digital
-
Les podcasts séduisent 47% des Canadiens anglophones
-
L’audience du podcast "The Charlie Kirk Show" bondit de 132% après l’assassinat de son animateur
Ces 8 et 9 novembre, la ville de Castres accueillera une nouvelle édition du festival PodCastres, un événement entièrement dédié au podcast libre et indépendant. Organisé par l’association BadGeek, l’événement propose durant deux jours, le public assistera à des podcasts enregistrés en direct, à des rencontres avec des podcasteurs et podcastrices venus de toute la France et à des ateliers pratiques ouverts à tous les niveaux.
La programmation d’ateliers illustre la volonté de BadGeek de favoriser l’apprentissage et l’échange de savoirs autour du son. Le samedi débutera à 11h avec "59’ chrono, de l’idée à la publication”" un atelier animé par Phil_Goud pour découvrir les bases de la création de podcast. À 14h30, une table ronde intitulée "Tisser des liens entre les radios associatives et les podcasts indépendants" réunira Zali, Capycec et Nine du Calvinball Consortium.
La programmation d’ateliers illustre la volonté de BadGeek de favoriser l’apprentissage et l’échange de savoirs autour du son. Le samedi débutera à 11h avec "59’ chrono, de l’idée à la publication”" un atelier animé par Phil_Goud pour découvrir les bases de la création de podcast. À 14h30, une table ronde intitulée "Tisser des liens entre les radios associatives et les podcasts indépendants" réunira Zali, Capycec et Nine du Calvinball Consortium.
Le dimanche, la matinée s’ouvrira à 11h avec un atelier sur "Héberger son podcast" animé par Peremptoire et David, suivi à 12h15 d’un module sur la conception graphique intitulé "Chouettes pochettes". L’après-midi, à 14h45, un atelier sera consacré au podcast de marque et à son positionnement stratégique en entreprise.
Au-delà de la dimension formatrice, PodCastres propose une programmation scénique dense : enregistrements publics, fictions sonores, karaokés, repas partagés et échanges informels. L’entrée au festival est à prix libre et conscient, conformément à la philosophie de BadGeek, qui défend depuis 2010 la liberté de création et de diffusion des contenus audio.
Au-delà de la dimension formatrice, PodCastres propose une programmation scénique dense : enregistrements publics, fictions sonores, karaokés, repas partagés et échanges informels. L’entrée au festival est à prix libre et conscient, conformément à la philosophie de BadGeek, qui défend depuis 2010 la liberté de création et de diffusion des contenus audio.