À Bordeaux, Wit FM fête ses 30 ans

C'est France 3 Nouvelle Aquitaine qui nous rafraîchit la mémoire "Rachetée par Claude Bez, président du club sportif des Girondins de Bordeaux, elle [Wit FM] débute donc ce 1er juin 1988. L'antenne récupère la fréquence d'Hit FM et pour ne pas perturber les auditeurs, on cherche un nom approchant et percutant : ce sera WIT FM. Avec déjà un slogan : "l'esprit radio". L'antenne a connu des débuts et une ascension fulgurants particulièrement dans les années 90. La radio a été revendue à 75 % à Sud Radio en 1989 (laboratoires Fabre), le club conservant les 25 % restants". Voilà pour le début de cette, déjà, longue histoire pour Wit FM qui sera ensuite rachetée par Sud Radio Groupe qui deviendra par la suite le Groupe 1981.