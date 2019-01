À 18h, vous connaîtrez les lauréats des Grands Prix Radio 2019

Ce soir, le jury des Grands Prix Radio 2019 se réunira sous la présidence de Karl Zéro, sous la Grande Halle de la Villette, pour une cérémonie prévue à 18h au Salon de la Radio et de l'Audio Digital. Rappelons que cet "événement dans l'événement" a pour objectif de de valoriser la profession : stations, expériences et production audio digital et la création publicitaire radiophonique francophone. Une fois de plus, il s'agit donc de valoriser et de stimuler la profession tant que ce soit les stations, les expériences audio digital, la création publicitaire radiophonique francophone diffusée sur les radios locales, régionales, nationales et digitales (webradios et plateformes de streaming).