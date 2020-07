"55 jours" : le premier roman‐feuilleton de franceinfo et Casterman

"55 jours" est le titre du roman‐feuilleton créé sur le web par ces 8 écrivains en herbe qui ont imaginé et écrit chacun à leur tour les chapitres d’une fiction, désormais disponible sur le web, qui s’est enrichie au fil des semaines. Co‐créé avec Bertrand Puard, auteur de CTRL+ALT+SUPPR et les éditions Casterman, 55 jours offre une immersion au coeur de la vie quotidienne et imaginaire de ces adolescents. Luc Desportes, illustrateur et dessinateur de nombreux storyboards, a rejoint cette aventure littéraire en apportant à chaque nouveau chapitre un dessin original. "Ce roman, écrit par des adolescents et pour les adolescents, est à la fois un témoignage vivant de la façon dont ils ont vécu cette période inédite et aussi la preuve que, malgré tout, l’imagination ne se confine pas !" a expliqué Cécile Ribault Caillol, journaliste à franceinfo...