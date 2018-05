50 milliards de téléchargements sur Apple Podcasts

En 2014, Apple Podcasts avait enregistré 7 milliards de téléchargements de podcasts. Ce nombre a bondi à 10£.5 milliards en 2016. Puis à 13.7 milliards de téléchargements d'épisodes et de flux, à travers Podcasts et iTunes en 2017. En mars 2018, les podcasts Apple ont dépassé 50 milliards de téléchargements d'épisodes et de flux. Fast Company note qu'il y a désormais plus de 525 000 émissions actives et plus de 18.5 millions d'épisodes disponibles sur la plate-forme, couvrant 100 langues et 155 pays et, selon Apple, "29 groupements d'éditorial localisé". Par ailleurs, Apple a apporté plusieurs améliorations à sa plate-forme notamment la mise à disposition de Podcast Analytics.