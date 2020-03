50 000 euros à gagner sur RFM

À cette occasion, la radio du "Meilleur de la Musique" prend la parole via un vaste plan de communication national qui met en avant à la fois la matinale de la radio, "Le Meilleur des réveils" et l’opération du "Cash Game". Pour cette nouvelle campagne, RFM s’installe en affichage bus dans les grandes villes françaises et en campagne d’affichage digitale sur les écrans Relay et Bimédia.

Cette campagne sera également déployée en TV sur AB1, RTL9 et BFM TV ainsi que sur les réseaux sociaux Youtube, Facebook et Instagram.