5 096 000 auditeurs pour les radios du groupe Lagardère

Avec 3.9% d'Audience Cumulée, Europe 1 rassemble chaque jour sur son antenne 2 164 000 auditeurs. La station se stabilise sur un an dans un marché en baisse et enregistre la plus haute progression sur une vague parmi les stations d’information (+ 0.3 point). En une vague ce sont donc 154 000 nouveaux auditeurs qui rejoignent Europe 1.

Une progression particulièrement notable sur les 25-59 ans, cœur de cible d’Europe 1 : elle accueille 98 000 nouveaux fidèles en une vague. Europe 1 réaffirme sa place auprès des CSP+ avec une PDA en hausse à 2.8%, soit + 0.6 point sur une vague et + 0.2 point sur un an...