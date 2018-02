46% des internautes utilisent un service de streaming

YouTube, Deezer, Dailylmotion, Spotify et Shazam. Voiloà pour le Top 5 des services les plus utilisés par les internautes. Des internautes nombreux à utiliser quotidiennement ces nouveaux services : 46% des internautes utilisent un service gratuit ou payant pour écouter de la musique. D'abord parce que le choix dans la musique écoutée est plus large, parce que les playlists diffusées correspondent le plus aux goûts musicaux, parce que l'accès de la musique est le plus facile et... pour 29% parce que la publicité est moins gênante.

Deux mots sur le profil des auditeurs de radios digitales. On retiendra un chiffre : 78% sont issus de la province contre 19% de la région parisienne. À 44%, ils sont âgés de 50 ans et plus. Étonnant non ?