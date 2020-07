30 millions d'euros pour les radios et télévisions locales

Les radios et les télévisons locales présentes en métropole et en outre-mer, dont les revenus, notamment publicitaires, ont été particulièrement affectés par la crise liée à la Covid-19. bénéficieront de 30 M€ afin de mettre en place un soutien spécifique à la diffusion hertzienne et numérique. "Cette mesure a pour objectif de préserver le pluralisme et de permettre à ces médias de poursuivre leur action en faveur de l’animation des territoires" précise l'amendement présenté par le Gouvernement.