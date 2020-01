3 307 000 auditeurs chaque jour sur Skyrock

Très belle vague également pour le 16h-20h de Mrik qui progresse de 131 00 auditeurs sur un an. "Planète Rap" voit son QHM augmenter de 13.6% sur une vague, avec 92 000 auditeurs de 13 ans et plus à chaque instant. Ce succès se confirme sur le digital, avec plus de 4 millions d’abonnés sur les chaînes YouTube SkyrockFM et "Planète Rap". Enfin, Skyrock maintient sa position de première radio musicale d’Île-de-France avec 528 000 auditeurs de 13 ans et plus chaque jour.