"220 euros ou 220 volts " : pas de sanction pour Radio Contact

"Bien que les animateurs et animatrices ne recevaient pas réellement des décharges électriques de 220 volts dans le jeu intitulé « 220 euros ou 220 volts », le CSA a estimé que ce jeu mettait en scène un comportement potentiellement dangereux qui comportait un risque d’imitation par les jeunes auditeurs et auditrices" a estimé le CSA belge. Néanmoins, le CSA a tenu compte de l’attitude constructive de l’éditeur qui a immédiatement arrêté l’organisation du jeu en question dès qu’il a eu connaissance de la plainte et reconnu sa maladresse et son mauvais goût. Pour ces raisons, le CSA estime que "la régulation a atteint ses objectifs et qu’il n’est dès lors plus opportun de sanctionner l’éditeur. Il lui recommande toutefois, à l’avenir, de mesurer avec davantage de sérieux l’impact que peuvent avoir de tels programmes sur ses publics, y compris et surtout les plus jeunes".