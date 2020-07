2019-2020 : saison record pour France Culture

"Les excellents résultats de France Culture toute cette saison témoignent de l’adhésion grandissante des publics toujours plus importants et plus divers à l’offre éditoriale de la chaîne. Avec la crise sanitaire, les derniers chiffres d’audience de France Culture ont confirmé l’adéquation de ses programmes de fond avec les aspirations des auditeurs. Le catalogue des émissions, la détermination et la créativité des équipes ont permis de proposer quotidiennement une offre en soutien à l’éducation nationale et aux besoins des publics scolaires et universitaires" souligne la radio.