1RCF Belgique a fêté son premier anniversaire

"Lancer une nouvelle radio quasi nationale est un défi. Plus de 50 bénévoles et permanents rendent cela possible. Leur enthousiasme est fantastique. Le principal défi est que la radio 1RCF Belgique a l’obligation de produire 70% de contenu propre et plus de 6% de musique de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Elle ne peut dès lors diffuser que 30% de contenu venant des tiers, par exemple des radios RCF locales, RCF France ou d’autres partenaires. Cela se traduit par une programmation très riche et variée" indique Jacques Galloy, "directeur bénévole à mi-temps" de 1RCF Belgique.

Le défi du lancement a été fortement complexifié par la crise du coronavirus. Difficile d’organiser des événements, d’utiliser les nouveaux studios sous contraintes sanitaires, de lever des fonds. Dans ce contexte, les équipes ont redoublé de créativité, comme en témoigne les plus de 60 000 écoutes de podcasts depuis le lancement. Le budget annuel avoisine 200 000 euros.