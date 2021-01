126 000 Radio : sale temps pour la radio

Une longue période de confinement (du 30 octobre au 15 décembre 2020), un couvre-feu (qui devrait désormais s'étendre à tout le territoire), une part d'actifs (qui sont habituellement de gros consommateurs de radios musicales et régionales) en télétravail qui double sur la période à 18%, des jours de moindre activité en novembre dernier... Voilà quelques-unes des raisons de ces résultats de cette 126 000 sans appel : - 514 000 auditeurs en novembre-décembre 2020 comparativement à la vague septembre-octobre 2020 et 1.9 million d’auditeurs en moins sur un an. L'audience cumulée passant de 77.9% à 74.2%.

Soyons réalistes : tant que la situation sanitaire sera bringuebalante, les semaines et les mois qui viennent s'annoncent encore très difficiles pour la radio. Il faudra très certainement déployer des efforts colossaux pour limiter encore les dégâts... D'autant que, plus cette situation sanitaire s'inscrira dans la durée, plus elle impulsera, à long terme, des profondes modifications sociologiques. C'est, certes, un autre débat mais il faut déjà y penser...