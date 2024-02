100% organise une rencontre avec le chanteur Mika

Une rencontre privée d'une heure dans les studios de 100% avec 10 auditeurs privilégiés. Mika se confiera sur la sortie de son nouvel album "Que ta tête fleurisse toujours", et de sa tournée européenne "Apocalypse Calypso Tour" qui démarrera le 1er mars 2024 à

L'Arkéa Arena de Bordeaux. Il interprétera plusieurs titres de son nouvel album sorti le 1er décembre dernier et répondra aux questions de Wilfried et des auditeurs 100%