10 temps forts au Salon de la Radio



L'édition 2018 du Salon de la Radio s'est terminée sur un bilan très positif avec plus de 120 exposants (+20%), dont 40% d'internationaux, 130 événements et sessions, dont 15% en anglais pour 220 intervenants (+10%), plus 20 Grands Prix Radio, et 6 785 visiteurs professionnels, dont 30% d'internationaux en provenance de 50 pays différents. Une nouvelle édition du Salon de la Radio et de l'Audio Digital-European Radio Show est programmée les jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 janvier 2019, à la Grande Halle de La Villette à Paris. L​es pays de la zone ibérique seront à l'honneur en 2019 avec une ouverture internationale sur les pays hispanophones et lusophones. Accès payant



Déjà inscrit ? 10 temps forts au Salon de la Radio Rédigé le Mercredi 7 Mars 2018