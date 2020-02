"10 ans - 10 événements" pour Radio Campus Amiens

"Ce projet imaginé par un groupe d’étudiants dans le cadre de leur BTS en 2002 a, dès le début, fédéré d’autres passionnés qui souhaitaient également s’impliquer dans la création d’une radio locale ; elle se ferait l’écho de la vie associative et étudiante, mettrait en avant la création musicale non diffusée sur les autres médias " explique Jessica Vaillant, fondatrice et directrice de Radio Campus Amiens. Radio Campus Amiens fête aujourd’hui ses 10 ans sur les ondes : "chaque année, ce sont plus de 400 acteurs locaux qui présentent leurs actions aux auditeurs de la station : initiatives culturelles, étudiantes, environnementales, éducation populaire, économie sociale et solidaire ou encore de lutte contre les discriminations. Plus de 800 nouveautés viennent enrichir une playlist musicale construite au fil des années et où un morceau sur dix est issu de nos talents locaux".