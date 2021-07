1 583 000 auditeurs écoutent France Culture

"Cette saison historique, c’est le résultat d’une rencontre entre l’offre unique de France Culture, singulièrement adaptée aux usages et besoins de son temps, et un public toujours plus large, jeune et divers. Une rencontre qui trouve son sens dans notre mission de service public : diffuser la culture, les savoirs et les idées, partout et pour tous, grâce à nos émissions, nos podcasts, nos contenus numériques, nos événements... alors merci d’être toujours plus nombreux au rendez-vous, casque sur les oreilles ou en public, comme à Avignon ces jours-ci" a expliqué ce matin Sandrine Treiner, directrice de France Culture.