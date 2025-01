​Bienvenue au Paris Radio Show

Depuis toutes ces années, c’est toujours une immense satisfaction pour la petite mais enthousiaste équipe des Éditions HF d’organiser des événements. Le plus populaire est, sans conteste, le Paris Radio Show, qui s’installe pour la deuxième année consécutive à La Bellevilloise, à Paris. Le Paris Radio Show coche toutes les cases : lieu de conférences, d’échanges et même de spectacles. En filigrane, cet événement annuel est aussi un lieu de rencontres. Il permet surtout de réunir, durant deux jours, tous les professionnels curieux et attentifs de la radio et de l’audio digital. Et, c’est bien connu, dans le Landerneau de la radio, tout le monde se connaît mais se rencontre très rarement. Pour celles et ceux qui ont le nez dans le guidon, le Paris Radio Show est d’abord un lieu de décompression en dehors du studio. Un lieu pour prendre son temps, discuter, profiter !



Dans les allées, de quoi parleront les centaines de visiteurs attendus ? De l’arrêt de la FM en France, du poids du DAB+, des mauvaises audiences d’Europe 2, de la concurrence de France Bleu devenue ici, de l’arrivée de l’intelligence artificielle ? Probablement !

Ils évoqueront aussi l’avenir de la radio, les nombreuses nouveautés techniques présentées, la place de la radio chez les jeunes, la prochaine saison, les salaires, l’emploi… Le Paris Radio Show, c’est d’abord une opportunité pour réunir la grande famille de la radio. Un événement accessible où se côtoient les plus petites comme les plus grandes radios.



Pour marquer le coup, l’équipe de La Lettre Pro de la Radio a voulu produire un numéro spécial de près de 80 pages. Ce 168e numéro propose un dossier musclé sur l’emploi à la radio, en lien avec l’Audio Talent Job, un des rendez-vous du Paris Radio Show. L’emploi, des deux côtés du micro, est une nouvelle problématique que peu de professionnels avaient vue venir. Ce dossier permettra une prise de conscience nécessaire par l’ensemble des gens de radio.



Bon salon à toutes et à tous !

Brulhatour