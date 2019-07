​Aubedience : votre solution antenne à distance

Vous passez ainsi plus de temps sur votre contenu local et vos opérations en extérieur, on s’occupe du reste !

Tout est parti d’un constat : celui de la difficulté de recruter dans certaines radio locales, parfois pour des raisons économiques mais aussi géographiques. Le télétravail répond à cette problématique en apportant de la souplesse et un coté spontané, pas besoin d’attendre que la personne ait déménagé, elle contribue de suite à votre antenne.Cela dépend des besoins de chaque radio, de leurs priorités en interne et de ce qu’elles souhaitent elles externaliser. Confier sa programmation musicale et sa coordination antenne à Aubedience, c’est l’assurance de pouvoir équilibrer son budget et optimiser son cout de grille. Cette organisation permet à certaines stations d’embaucher un animateur en direct ou un journaliste qui sera sur le terrain, ou bien de renforcer leurs équipes commerciales.