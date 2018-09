9 082

Au classement estival de l'ACPM, le groupe Radionomy est celui qui motorise le plus de flux différents : 9 082 pour 227 913 746 écoutes actives à l'international. Radio France en propose 70, NRJ Group 819, les Indés Radios 357, Espace Group 148 et seulement 2 (RMC et BFM Business) pour le groupe NextRadioTV.