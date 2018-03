7

C'est le nombre de podcasts qu'écoute, en moyenne, chaque jour un Américain, selon une étude révélée aux Radiodays Europe à Vienne. De plus, selon l'étude Share of Time, les américains consacrent 4% de leur temps à écouter des podcasts. Il sont encore 51% à préférer la radio FM et AM et 15% à privilégier le streaming.