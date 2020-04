78

Le C.A. publicitaire local de 112 radios privées est en baisse pour le mois de mars de plus de la moitié en moyenne (-56% contre -32% en national) selon une étude du SIRTI. Pour ce mois d'avril, les radios indépendantes anticipent une chute de 78% du CA local (contre - 75% en national). Plus les radios sont implantées localement, plus elles souffrent de cette situation.