75% des Américains de 12 ans et plus (environ 212 millions de personnes) connaissent désormais le podcasting, contre 70% en 2019, et 37% (104 millions) écoutent mensuellement des podcasts, contre 32% en 2019. Une tendance à la hausse depuis 2009 selon l'Infinite Dial d'Edison Research et Triton Digital.