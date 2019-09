73.7

L'audience estivale de la radio culmine 73.7% en juillet et août 2019 contre 74.9 sur la même période il y a un an. En un an, la DEA de la radio a baissé de 7 min. En général, la radio a perdu 642 000 auditeurs. Seule la catégorie des "Programmes thématiques" (France Culture, franceinfo, France Musique et Radio Classique) gagne de l'audience.