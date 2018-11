71

Le dernier rapport de marché de WorldDAB révèle qu’à la fin du deuxième trimestre de 2018, plus de 71 millions de récepteurs DAB / DAB+ ont été vendus en Europe et en Asie-Pacifique, contre 58 millions au deuxième trimestre 2017. Au Royaume-Uni, 64% des ménages disposent au moins une radio DAB et l'écoute numérique a dépassé les 50% d'audience pendant trois trimestres successifs.