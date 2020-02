44.6

Selon Médiamétrie, 6 Français sur 10 se connectent chaque jour sur les réseaux sociaux et les messageries. 44.6 millions d’internautes consultent des sites et applications d’actualité chaque mois : c’est 3.4 millions de plus en 1 an. Les Français surfent en moyenne 2h12 chaque jour, tous écrans confondus. Enfin, Chaque jour, 37.4 millions de Français se connectent à Internet sur mobile.