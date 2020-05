29.7

En mars 2020, franceinfo a généré 29.7 millions de visiteurs uniques et a ainsi gagné plus de 10 millions de visiteurs uniques en un an (+ 55%). Plus d’un internaute sur deux s’est informé sur franceinfo en mars. Le média global maintient sa position de plateforme d'actualité la plus consultée au quotidien avec 4.3 millions de visiteurs uniques en moyenne chaque jour...