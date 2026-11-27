L’arrivée d’iHeartRadio s’inscrit dans la stratégie de GE Appliances consistant à enrichir les fonctionnalités de ses équipements connectés après leur commercialisation, sans nécessiter leur remplacement. "Nous pensons que les appareils électroménagers doivent continuer à s’améliorer longtemps après leur arrivée dans votre foyer", indique Rachael Schwartz, directrice exécutive de la gestion des produits chez GE Appliances.

"Grâce aux mises à jour logicielles à distance, nous sommes en mesure d’introduire de nouvelles fonctionnalités qui répondent directement aux besoins de nos clients pendant les périodes les plus chargées de l’année. Qu’il s’agisse de suivre le calendrier des fêtes ou de trouver sur-le-champ des idées de recettes, l’objectif est de rendre les réceptions plus simples et plus agréables, afin que les familles puissent se concentrer sur ce qui compte le plus."

