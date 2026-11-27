-
iHeartRadio dévoile les artistes les plus diffusés en 2026
-
franceinfo et ICI dans le Top 15 des marques d'information les plus visitées
-
Aux États-Unis, la radio AM/FM et SiriusXM affichent leurs meilleurs indices d'écoute en voiture
-
Lagardère confie les sites et applications d'Europe 2 et RFM à RadioKing
-
Au Portugal, 2.3 millions de personnes disposent d'une application d'actualités
Depuis Louisville, dans le Kentucky, GE Appliances a annoncé le déploiement de nouvelles fonctionnalités sur certains de ses appareils électroménagers connectés. Parmi elles figure l’intégration prochaine d’iHeartRadio, la plateforme audio d’iHeartMedia. Cette fonctionnalité sera proposée par l’intermédiaire d’une mise à jour logicielle à distance, également appelée OTA (Over-The-Air). Elle s’appuiera notamment sur les technologies intégrées au réfrigérateur connecté à quatre portes GE Profile, équipé de Kitchen Assistant, ainsi qu’aux fours encastrables connectés disposant de Cooking Assistant. Les utilisateurs pourront ainsi écouter leurs stations de radio préférées en direct, des podcasts et des programmes musicaux, notamment ceux consacrés aux fêtes de fin d’année, directement depuis les écrans de leurs appareils. Aucune date précise de disponibilité n’a été communiquée.
L’audio digital directement accessible depuis la cuisine
"L’audio est l’une des pierres angulaires des traditions des fêtes qui réunissent les proches, en particulier lorsque la cuisine est animée par l’effervescence des festivités", explique Conal Byrne, directeur général d’iHeart Digital Audio Group au sein d’iHeartMedia. "Notre prochaine intégration avec GE Appliances permettra de diffuser toutes nos musiques de fêtes préférées, nos podcasts de saison et nos stations de radio en direct directement au cœur du foyer. Nous sommes ravis de permettre très bientôt à ceux qui reçoivent de créer encore plus facilement l’ambiance sonore idéale pour les fêtes et d’apporter un peu plus de joie à leurs activités culinaires, directement depuis les écrans de leurs appareils de cuisine connectés." Cette intégration permettra notamment de s’affranchir d’un appareil supplémentaire ou de la manipulation d’un smartphone pour gérer son écoute.
Une distribution qui repose sur les mises à jour logicielles
L’arrivée d’iHeartRadio s’inscrit dans la stratégie de GE Appliances consistant à enrichir les fonctionnalités de ses équipements connectés après leur commercialisation, sans nécessiter leur remplacement. "Nous pensons que les appareils électroménagers doivent continuer à s’améliorer longtemps après leur arrivée dans votre foyer", indique Rachael Schwartz, directrice exécutive de la gestion des produits chez GE Appliances.
"Grâce aux mises à jour logicielles à distance, nous sommes en mesure d’introduire de nouvelles fonctionnalités qui répondent directement aux besoins de nos clients pendant les périodes les plus chargées de l’année. Qu’il s’agisse de suivre le calendrier des fêtes ou de trouver sur-le-champ des idées de recettes, l’objectif est de rendre les réceptions plus simples et plus agréables, afin que les familles puissent se concentrer sur ce qui compte le plus."