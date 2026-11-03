Suisse : la SSR réactive ses émetteurs FM dès la mi-novembre

Le retour de la FM ne modifie pas la stratégie numérique de la SSR. Près de neuf minutes d'écoute radio sur dix passent désormais par le DAB+ et internet. Le DAB+ demeure son principal mode de diffusion, avec une couverture nationale, tandis que les applications Play de la SSR permettent également l'écoute sur internet. Les usages en différé progressent aussi, notamment grâce au streaming, au rattrapage du direct et aux podcasts. La FM doit donc servir de transition pour les auditeurs encore équipés de récepteurs analogiques. Susanne Wille, directrice générale de la SSR, précise : "Nos auditrices et auditeurs sont au centre de nos préoccupations. La SSR considère la décision du Parlement de maintenir la diffusion FM comme un mandat. Nous avons donc réagi rapidement et diffuserons à nouveau nos programmes sur les ondes FM dans toutes les régions linguistiques, en complément des stations numériques. L'essentiel est que nos contenus parviennent au public, de manière simple et fiable."