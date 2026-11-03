La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte
Mardi 3 Novembre 2026 - 05:30

Suisse : la SSR réactive ses émetteurs FM dès la mi-novembre


Notez


Après avoir interrompu sa diffusion analogique fin 2024, la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR) annonce le retour de ses programmes sur la bande FM à partir de la mi-novembre 2026. Les premiers émetteurs remis en service permettront de couvrir environ 80% de la population. Cette décision accompagne la prolongation de la FM décidée par le Parlement suisse, sans remettre en cause la priorité donnée au DAB+ et à internet.


La RTS, composante francophone de la SSR, retrouvera une diffusion de ses programmes radio sur la bande FM à partir de la mi-novembre 2026, en complément du DAB+ et d'internet. Crédit photo : © SRG SSR
La RTS, composante francophone de la SSR, retrouvera une diffusion de ses programmes radio sur la bande FM à partir de la mi-novembre 2026, en complément du DAB+ et d'internet. Crédit photo : © SRG SSR

Vous aimerez aussi
La SSR a obtenu de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) une nouvelle concession pour récupérer ses anciennes fréquences FM. Celle-ci est entrée en vigueur après l'expiration du délai de recours. Les premiers sites de diffusion seront réactivés à partir de la mi-novembre 2026, avec une couverture initiale estimée à 80% de la population. Les programmes redeviendront accessibles en analogique dans toutes les régions linguistiques, à domicile comme en déplacement. Cette reprise concerne notamment les stations culturelles de SRF, de la RTS et de la RSI, ainsi que les journaux régionaux de Suisse alémanique.
Le coût supplémentaire de cette remise en service est actuellement évalué à 6.5 millions de francs par an, contre environ 15 millions de francs annuels pour une couverture totale auparavant.

Une décision liée à l'évolution du cadre politique

La décision intervient après une modification du calendrier national de transition numérique. En 2014, la SSR et les radios privées avaient convenu d'abandonner la FM à la fin de 2024, dans le cadre réglementaire établi par les autorités. La diffusion analogique n'était déjà plus obligatoire depuis 2020. Fin 2025, le Parlement a cependant approuvé la prolongation de la FM, conduisant l'OFCOM à relancer l'attribution des fréquences. La SSR a alors demandé une nouvelle concession afin de répondre aux attentes d'une partie du public. Les dépenses supplémentaires devront être intégrées au programme d'économies en cours, décrété par le Conseil fédéral. La SSR évaluera les prochaines étapes selon l'utilisation réelle de la FM et les conditions opérationnelles et financières.

Le DAB+ reste prioritaire malgré le retour de l'analogique

Le retour de la FM ne modifie pas la stratégie numérique de la SSR. Près de neuf minutes d'écoute radio sur dix passent désormais par le DAB+ et internet. Le DAB+ demeure son principal mode de diffusion, avec une couverture nationale, tandis que les applications Play de la SSR permettent également l'écoute sur internet. Les usages en différé progressent aussi, notamment grâce au streaming, au rattrapage du direct et aux podcasts. La FM doit donc servir de transition pour les auditeurs encore équipés de récepteurs analogiques. Susanne Wille, directrice générale de la SSR, précise : "Nos auditrices et auditeurs sont au centre de nos préoccupations. La SSR considère la décision du Parlement de maintenir la diffusion FM comme un mandat. Nous avons donc réagi rapidement et diffuserons à nouveau nos programmes sur les ondes FM dans toutes les régions linguistiques, en complément des stations numériques. L'essentiel est que nos contenus parviennent au public, de manière simple et fiable."

Tags : DAB+, FM, SSR, Suisse, Susanne Wille



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


Nouveau commentaire :
Facebook
Vous devez vous identifier pour poster un commentaire.
Les commentaires ne sont publiés que pour les personnes possédant un identifiant et un mot de passe. Vous avez 10 jours pour commenter la publication. Les commentaires anonymes sont interdits. Toute personne ne pouvant justifier de son identité réelle pourra se voir interdite de commentaire et l'accès au site refusé. Notre site étant un site en direction des professionnels, toute personne ne se considérant pas comme un professionnel de la radio ne sera pas accepté. Sont considérés comme professionnels toutes personnes salariées, bénévoles ou travaillant au sein d'une radio ou webradio ou de média (presse écrite, télévision, web, téléphonie mobile...).

La Lettre Pro

Abonnez-vous
Connectez-vous
À propos
Logothèque
Contacts
Publicité (Régie interne)

Rubriques d’actualités

Antenne
Industrie
Monétisation
Digital
Le MAG Hebdo

Services gratuits

Lire les petites annonces
Agenda Radio&Audio
Rechercher un article
Recevoir le Mag Hebdo gratuit

Services payants

Déposer une petite annonce (88 €)
CLUB HF Pros (49,90€/mois)
S’abonner au site Lalettre.Pro (29,90€/mois)
S’abonner à la Newsletter quotidienne(2 €/mois)
Boutique
Téléchargements
Copyright © Editions HF 2011-2025 - Tous droits réservés
Contact : +33 (0)5 55 18 03 61 - redaction@lalettre.pro • Mentions légales-RGPD
Plan du site | RSS Syndication