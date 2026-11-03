Suisse : la SSR réactive ses émetteurs FM dès la mi-novembre

La RTS, composante francophone de la SSR, retrouvera une diffusion de ses programmes radio sur la bande FM à partir de la mi-novembre 2026, en complément du DAB+ et d'internet. Crédit photo : © SRG SSR
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La SSR a obtenu de l'Office fédéral de la communication (OFCOM) une nouvelle concession pour récupérer ses anciennes fréquences FM. Celle-ci est entrée en vigueur après l'expiration du délai de recours. Les premiers sites de diffusion seront réactivés à partir de la mi-novembre 2026, avec une couverture initiale estimée à 80% de la population. Les programmes redeviendront accessibles en analogique dans toutes les régions linguistiques, à domicile comme en déplacement. Cette reprise concerne notamment les stations culturelles de SRF, de la RTS et de la RSI, ainsi que les journaux régionaux de Suisse alémanique.
Le coût supplémentaire de cette remise en service est actuellement évalué à 6.5 millions de francs par an, contre environ 15 millions de francs annuels pour une couverture totale auparavant.
Le coût supplémentaire de cette remise en service est actuellement évalué à 6.5 millions de francs par an, contre environ 15 millions de francs annuels pour une couverture totale auparavant.
Une décision liée à l'évolution du cadre politique
La décision intervient après une modification du calendrier national de transition numérique. En 2014, la SSR et les radios privées avaient convenu d'abandonner la FM à la fin de 2024, dans le cadre réglementaire établi par les autorités. La diffusion analogique n'était déjà plus obligatoire depuis 2020. Fin 2025, le Parlement a cependant approuvé la prolongation de la FM, conduisant l'OFCOM à relancer l'attribution des fréquences. La SSR a alors demandé une nouvelle concession afin de répondre aux attentes d'une partie du public. Les dépenses supplémentaires devront être intégrées au programme d'économies en cours, décrété par le Conseil fédéral. La SSR évaluera les prochaines étapes selon l'utilisation réelle de la FM et les conditions opérationnelles et financières.
Le DAB+ reste prioritaire malgré le retour de l'analogique
Le retour de la FM ne modifie pas la stratégie numérique de la SSR. Près de neuf minutes d'écoute radio sur dix passent désormais par le DAB+ et internet. Le DAB+ demeure son principal mode de diffusion, avec une couverture nationale, tandis que les applications Play de la SSR permettent également l'écoute sur internet. Les usages en différé progressent aussi, notamment grâce au streaming, au rattrapage du direct et aux podcasts. La FM doit donc servir de transition pour les auditeurs encore équipés de récepteurs analogiques. Susanne Wille, directrice générale de la SSR, précise : "Nos auditrices et auditeurs sont au centre de nos préoccupations. La SSR considère la décision du Parlement de maintenir la diffusion FM comme un mandat. Nous avons donc réagi rapidement et diffuserons à nouveau nos programmes sur les ondes FM dans toutes les régions linguistiques, en complément des stations numériques. L'essentiel est que nos contenus parviennent au public, de manière simple et fiable."