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Présenté à Lille le 18 novembre dernier, Studio IA permet aux stations de produire des chroniques radio en quelques minutes, sans recourir à un studio d'enregistrement ni à un logiciel de montage. Directement intégré au Manager Radio de RadioKing, le module propose deux méthodes de création. Les équipes peuvent importer un texte déjà rédigé ou fournir une consigne précisant le type de chronique, sa durée et le ton souhaité. L'IA génère alors un script adapté à l'écoute radiophonique. Celui-ci peut être relu, modifié ou régénéré autant que nécessaire avant sa transformation en contenu vocal. L'outil s'adresse notamment aux radios associatives, locales et thématiques, pour lesquelles la production de contenus parlés peut nécessiter plusieurs logiciels et mobiliser du temps. Météo locale, agenda ou chronique thématique figurent parmi les formats envisagés.
Un habillage sonore automatisé et une programmation intégrée
Une fois le script validé, Studio IA permet de sélectionner une voix et d'ajouter un fond musical, une introduction et une conclusion sonore. Le module ajuste automatiquement la musique à la voix et équilibre les niveaux audio, sans intervention technique particulière. L'habillage peut ensuite être modifié indépendamment du contenu parlé : les utilisateurs peuvent remplacer la musique, l'introduction ou la conclusion sans réécrire le texte ni générer une nouvelle voix. Une fois la chronique finalisée, elle est transférée en un clic dans le bac Studio IA, depuis lequel elle peut être intégrée à la grille de programmation de la station. RadioKing entend ainsi regrouper les différentes étapes de production dans son environnement de gestion radiophonique.
Le module est disponible depuis le 18 novembre, directement dans le Manager Radio, accessible aux utilisateurs depuis leur espace RadioKing.
Le module est disponible depuis le 18 novembre, directement dans le Manager Radio, accessible aux utilisateurs depuis leur espace RadioKing.