Au Portugal, 2.3 millions de personnes disposent d'une application d'actualités €

Au Portugal, 27% des habitants de 15 ans et plus disposent d'une application fournissant automatiquement des actualités en 2026, contre 16.3% en 2019. Après un léger recul en 2024, cette proportion progresse pour la deuxième année consécutive. Source : Marktest
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