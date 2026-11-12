Lagardère confie les sites et applications d'Europe 2 et RFM à RadioKing

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RadioKing Pro Solutions assure désormais le fonctionnement des sites internet et des applications mobiles iOS et Android d'Europe 2 et RFM. Pour Lagardère, cette évolution répond à un objectif de rationalisation des coûts techniques, notamment ceux liés à la maintenance, à l'hébergement et aux développements futurs. Les deux stations s'appuient sur une infrastructure commune, avec une gestion centralisée des mises à jour, tout en conservant leurs identités respectives. Les interfaces ont également été modernisées, particulièrement les pages d'accueil, sans modifier les principaux parcours de navigation des auditeurs.
Les fonctionnalités existantes ont été reprises, dont la géolocalisation des flux audio. Ce dispositif permet de sélectionner automatiquement le programme correspondant à la localisation de l'utilisateur, notamment pour les décrochages locaux et les contenus régionalisés.
Les fonctionnalités existantes ont été reprises, dont la géolocalisation des flux audio. Ce dispositif permet de sélectionner automatiquement le programme correspondant à la localisation de l'utilisateur, notamment pour les décrochages locaux et les contenus régionalisés.
De nouveaux formats publicitaires sur les applications
La nouvelle plateforme apporte également des possibilités supplémentaires de monétisation des flux audio sur mobile. Aux spots publicitaires diffusés avant l'écoute, appelés "pre-roll", et pendant les programmes, ou "mid-roll", s'ajoutent deux formats interactifs. Le "Shake Me" permet à l'auditeur de secouer son smartphone pour interagir avec une publicité, par exemple afin de consulter un site internet ou de recevoir une offre, sans interrompre son écoute. Les "companion banners" sont des bannières visuelles affichées en synchronisation avec les spots audio. Elles sont destinées à accompagner le message publicitaire et à orienter les utilisateurs vers les annonceurs.
RadioKing présente ces dispositifs comme des moyens de diversifier les campagnes proposées par Europe 2 et RFM, tout en permettant d'en mesurer les interactions. Le projet associe ainsi diffusion audio et formats publicitaires numériques.
RadioKing présente ces dispositifs comme des moyens de diversifier les campagnes proposées par Europe 2 et RFM, tout en permettant d'en mesurer les interactions. Le projet associe ainsi diffusion audio et formats publicitaires numériques.
Une modernisation des environnements numériques de Lagardère
Pour RadioKing Pro Solutions, ce déploiement constitue une nouvelle référence auprès des radios professionnelles, nationales et locales. L'entreprise entend développer ses activités autour des infrastructures numériques, de la diffusion et des solutions de monétisation. Alain Liberty, directeur général d'Europe 2 et RFM, explique que "L’adaptation et la modernisation de nos environnements digitaux est un enjeu d'avenir stratégique pour Europe 2 et RFM". Il ajoute que "Grâce à leur expertise technologique et leur compréhension fine de nos enjeux éditoriaux et d'antenne, nous offrons aujourd'hui à nos auditeurs de meilleures applications et des sites vraiment plus performants".
Les nouveaux sites sont déjà accessibles sur europe2.fr et rfm.fr.
Les nouveaux sites sont déjà accessibles sur europe2.fr et rfm.fr.