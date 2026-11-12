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Jeudi 12 Novembre 2026 - 08:40

Lagardère confie les sites et applications d'Europe 2 et RFM à RadioKing


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Lagardère a choisi RadioKing Pro Solutions pour déployer les sites internet et les applications mobiles d'Europe 2 et RFM. Annoncé le 4 novembre dernier, ce projet vise à mutualiser les infrastructures techniques des deux radios, à maîtriser leurs coûts et à développer la monétisation de leurs flux audio. Les nouveaux environnements conservent les fonctionnalités existantes et intègrent des formats publicitaires interactifs.



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RadioKing Pro Solutions assure désormais le fonctionnement des sites internet et des applications mobiles iOS et Android d'Europe 2 et RFM. Pour Lagardère, cette évolution répond à un objectif de rationalisation des coûts techniques, notamment ceux liés à la maintenance, à l'hébergement et aux développements futurs. Les deux stations s'appuient sur une infrastructure commune, avec une gestion centralisée des mises à jour, tout en conservant leurs identités respectives. Les interfaces ont également été modernisées, particulièrement les pages d'accueil, sans modifier les principaux parcours de navigation des auditeurs.
Les fonctionnalités existantes ont été reprises, dont la géolocalisation des flux audio. Ce dispositif permet de sélectionner automatiquement le programme correspondant à la localisation de l'utilisateur, notamment pour les décrochages locaux et les contenus régionalisés.

De nouveaux formats publicitaires sur les applications

La nouvelle plateforme apporte également des possibilités supplémentaires de monétisation des flux audio sur mobile. Aux spots publicitaires diffusés avant l'écoute, appelés "pre-roll", et pendant les programmes, ou "mid-roll", s'ajoutent deux formats interactifs. Le "Shake Me" permet à l'auditeur de secouer son smartphone pour interagir avec une publicité, par exemple afin de consulter un site internet ou de recevoir une offre, sans interrompre son écoute. Les "companion banners" sont des bannières visuelles affichées en synchronisation avec les spots audio. Elles sont destinées à accompagner le message publicitaire et à orienter les utilisateurs vers les annonceurs.
RadioKing présente ces dispositifs comme des moyens de diversifier les campagnes proposées par Europe 2 et RFM, tout en permettant d'en mesurer les interactions. Le projet associe ainsi diffusion audio et formats publicitaires numériques.

Une modernisation des environnements numériques de Lagardère

Pour RadioKing Pro Solutions, ce déploiement constitue une nouvelle référence auprès des radios professionnelles, nationales et locales. L'entreprise entend développer ses activités autour des infrastructures numériques, de la diffusion et des solutions de monétisation. Alain Liberty, directeur général d'Europe 2 et RFM, explique que "L’adaptation et la modernisation de nos environnements digitaux est un enjeu d'avenir stratégique pour Europe 2 et RFM". Il ajoute que "Grâce à leur expertise technologique et leur compréhension fine de nos enjeux éditoriaux et d'antenne, nous offrons aujourd'hui à nos auditeurs de meilleures applications et des sites vraiment plus performants".
Les nouveaux sites sont déjà accessibles sur europe2.fr et rfm.fr.

Tags : Alain Liberty, Android, application, Europe 2, IOS, Lagardère, RadioKing, RFM



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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