Lagardère confie les sites et applications d'Europe 2 et RFM à RadioKing

RadioKing Pro Solutions assure désormais le fonctionnement des sites internet et des applications mobiles iOS et Android d'Europe 2 et RFM. Pour Lagardère, cette évolution répond à un objectif de rationalisation des coûts techniques, notamment ceux liés à la maintenance, à l'hébergement et aux développements futurs. Les deux stations s'appuient sur une infrastructure commune, avec une gestion centralisée des mises à jour, tout en conservant leurs identités respectives. Les interfaces ont également été modernisées, particulièrement les pages d'accueil, sans modifier les principaux parcours de navigation des auditeurs.

Les fonctionnalités existantes ont été reprises, dont la géolocalisation des flux audio. Ce dispositif permet de sélectionner automatiquement le programme correspondant à la localisation de l'utilisateur, notamment pour les décrochages locaux et les contenus régionalisés.