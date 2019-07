franceinfo : une saison en hausse sur tous les indicateurs

franceinfo fidélise 4 579 000 auditeurs quotidiens, soit 84 000 en plus par rapport à la saison précédente. Elle enregistre une audience cumulée de 8.4 contre 8.3% sur la saison 2017-2018 et 3.9 de PDA, soit son meilleur résultat depuis 13 ans (saison 2005-2006). À noter les performances de "La Matinale de Marc Fauvelle" qui rassemble chaque jour 2 343 000 auditeurs (+ 63 000), "Les Informés de Jean-François Achilli" émission qui rassemble chaque soir 334 000 auditeurs (+ 62 000) ou encore "Le 9h30-12h" de Marie Bernardeau qui compte 1 072 000 auditeurs quotidiens, un record depuis 2014 (+ 52 000)

franceinfo est la 4e radio la plus écoutée de France sur la vague et sur la saison