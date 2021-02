franceinfo : un podcast sur la Présidentielle

Accompagnée par le service politique de franceinfo de Radio France et du canal 27, Neila Latrous passe au crible les dernières actualités et vous fait vivre la campagne comme si vous y étiez. À quinze mois du vote, la mécanique politique se met déjà en route et les prémices de la bataille pour la présidence de la République se font sentir ! Rendez-vous toutes les semaines pour suivre au plus près du terrain, les actus, ancrages et enjeux de cette campagne qui s’annonce historique.

