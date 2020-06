franceinfo : un podcast au coeur des municipales à Paris

Tous les samedis, Benjamin Mathieu, reporter à franceinfo, repart dans les rues de la capitale pour vous faire vivre la bataille parisienne qui reprend après un coup d’arrêt de 3 mois. Au fil des nouveaux épisodes, toujours avec recul et parfois avec humour, suivez les candidats et les coulisses d’une campagne relancée entre gestes barrières, chausse-trappes, alliances et punchlines. Pendant 10 minutes, plongez dans la course pour le siège très convoité de maire de Paris.

Un podcast à écouter sur franceinfo.fr et aussi accessible sur l’application Radio France, podcast et directs.