franceinfo : un jeu pour démêler le vrai du faux

"Toute l'année, franceinfo s’engage à l’antenne et sur le terrain, et multiplie les actions et les formats pour aider les jeunes à mieux comprendre et appréhender les informations qui les entourent mais aussi à développer leur esprit critique" rappelle la station. "À mi-chemin entre les missions essentielles de lutte contre la désinformation et d'éducation aux médias menées par franceinfo, ces boîtes de jeu sensibilisent les plus jeunes à la vérification de l'information et complètent l'offre solide de la chaîne à destination du jeune public" indique la chaîne de Radio France.

Pour gagner, il suffit de faire appel à son sens de déduction, et rassembler suffisamment de cartes ACTU et de cartes IMAGES. Deux jeux pour apprendre à repérer les fausses informations...