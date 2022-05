franceinfo : un fil d'information sur Telegram pour soutenir les réfugiés ukrainiens

Alors que beaucoup d’Ukrainiens ont été contraints de fuir leur pays, franceinfo lance un fil d’information sur Telegram pour aider les réfugiés arrivés en France. Tous les jours, franceinfo diffuse des informations servicielles en ukrainien pour leur permettre de trouver plus facilement les interlocuteurs dont ils ont besoin dans leurs démarches. Ce travail est réalisé au quotidien par Anne Ognyanyk, réfugiée ukrainienne basée à la rédaction internationale de Radio France, sous la forme de messages vocaux. Sous la bannière "franceinfo Ukraine", ils sont accompagnés de textes avec des liens de renvoi vers les organismes concernés.

Telegram est la plateforme la plus utilisée par les Ukrainiens depuis le début du conflit, avec un accès simple et rapide à des groupes de plusieurs milliers de personnes.