franceinfo triplement récompensée

Enfin, l’équipe des collaborateurs de franceinfo à l’étranger a obtenu le Grand Prix de la Presse internationale pour la chronique "En direct du monde" (à écouter ICI ). Diffusé dans le 5h/7h d’Aurélien Accart et Claire Briguet-Lamarre, ce rendez-vous aborde chaque jour l’actualité internationale. Et, met en lumière un fait de l'actualité d'un pays étranger, insolite ou inattendu, et souvent passé inaperçu en France. Le Prix de la Presse Internationale couronne les médias et hommes des médias français qui se sont distingués par l’excellence de leur travail de couverture et d’analyse de l’actualité internationale de l’année.