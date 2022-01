franceinfo s'installe sur Twitch

À travers cette mise en situation pensée comme une introduction interactive à la politique, franceinfo et FibreTigre veulent sensibiliser les jeunes aux enjeux et grands thèmes de l’élection à venir. franceinfo apporte son expertise pour faire de “Game of Rôles - Les Deux Tours”, une émission documentée et basée sur des faits d’actualité et chiffres vérifiés afin de nourrir les échanges entre les candidats et d’informer les spectateurs.

Une émission imaginée par FibreTigre et produite par Gozulting, en partenariat avec franceinfo et diffusée en direct de la Maison de la radio et de la musique.