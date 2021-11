franceinfo s’installe dans un nouveau studio radio/tv

Ce sont les premiers travaux exécutés dans le studio 221 depuis son inauguration il y a 5 ans, au moment de la création du média global franceinfo. Réalisé en moins de 5 semaines, le nouveau décor s’accompagne d’une amélioration technique : il dispose de 10 caméras dont un travelling, des écrans LED sans bords et écrans souples, des nouveaux micros et une meilleure acoustique générale. Et, il comprend 8 positions en plateau.

"Ce nouveau studio a pour objectif d’offrir aux auditeurs et téléspectateurs une qualité audiovisuelle supérieure. Une mue essentielle, à six mois de l’élection présidentielle, pour capter l’essence des émissions politiques et économiques tournées sur le plateau" indique un communiqué.