franceinfo s'engage pour la Semaine de la Presse

Mardi 20 mars, franceinfo organisera un événement au Studio 104 de la Maison de la radio et invitera 700 collégiens à la rencontre de sa rédaction. Au programme : la fabrique de l'information, la technique de l'interview, la découverte des différents métiers – notamment celui de reporter, une introduction aux Fake News et à la vérification des faits ("fact-checking") ou encore un échange sur la bonne conduite sur internet. Cette rencontre sera animée par Céline Asselot, journaliste à franceinfo et présentatrice du "14h/17h", avec le concours de la CNIL et du CLEMI. En parallèle, à l'antenne, franceinfo programmera une semaine spéciale "franceinfo junior" enregistrée au collège Gabriel Havez de Creil. Elle sera à suivre du lundi 19 au vendredi 23 mars à 14h20 et 16h20.