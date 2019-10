franceinfo s'affiche dans toute la France

Le plan média cible particulièrement les urbains, les automobilistes et les passionnés d’info en déplacement avec un dispositif national d’affichage print et digital sur les principaux axes de circulation dans les grandes agglomérations françaises et une surpondération à Paris. Au niveau national, le dispositif s’étend dans les gares (print et digital), métros (digital), aéroports (digital) tandis que dans la capitale s’ajoute le périphérique (print et digital), les taxis, la Maison de Radio France (print) et un affichage digital spécifique dans le quartier de La Défense. Par ailleurs, plusieurs insertions s’échelonneront tout au long du mois d’octobre dans la presse quotidienne et la presse magazine, notamment dans Le Parisien, Le Figaro, Le Monde, Le Journal du Dimanche et L’Obs.