franceinfo remet son prix de la BD d’actualité et de reportage 2022

La Cellule décrit, parfois heure par heure, sur près de 250 pages, la course contre la montre engagée entre les services français et européens de renseignement et un petit groupe de terroristes piloté par l’État islamique depuis Raqqa, en Syrie. Le graphisme d’après photos de Nicolas Otéro renforce le réalisme de cette enquête vertigineuse et formidablement documentée.

Au moment où se tient le procès au long cours des responsables et complices des attentats du 13 novembre 2015, cette bande dessinée apporte son lot de révélations et assemble tous les éléments du puzzle géopolitique qui ont mené à la tragédie...