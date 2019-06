franceinfo radio officielle de la Coupe du monde de foot

Coup d'envoi de ce dispositif, ce vendredi 7 juin à l'occasion d'une journée spéciale sur l’antenne de franceinfo pour l’ouverture de la compétition : reportages et invités à suivre dès la matinale et tout au long de la journée. De 17h à minuit, franceinfo produira une édition spéciale en direct du Parc des Princes, présentée par Nicolas Teillard avec des invités, les réactions et commentaires du match avec Nadia Benmokhtar, Jacques Vendroux, Cédric Guillou, Guillaume Battin...

Soulignons que le Jeudi 13 juin, le trophée de la Coupe du monde féminine de football 2019 fera escale à franceinfo et sera présenté sur le plateau de la matinale de Marc Fauvelle.