franceinfo passe la journée à Bordeaux

Après Paris, Lille et Marseille, "C’est mon boulot, les nouvelles clés pour réussir" s’installe à Bordeaux, ce mardi 11 juin 2019 à La Cité du Vin. Au programme : un panorama de l’emploi dans la région Nouvelle-Aquitaine, la création d'entreprise, la mobilité ou encore l'artisanat comme une piste pour changer de métier.

À 19h, les auditeurs assisteront à des débats et des témoignages, puis à partir de 20h30, échangez directement avec les différents intervenants au cours d’un "BarCamp". Cette soirée sera accompagnée d’une programmation spéciale à suivre toute la journée du mardi 11 juin sur l’antenne de franceinfo et sur franceinfo.fr. La soirée sera animée par Philippe Duport et Olivier de Lagarde, journalistes à franceinfo.