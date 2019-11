franceinfo partenaire du Congrès des Maires

Ce 19 novembre, "Le 12h/14h" de Frédéric Carbonne sera délocalisé. Invités, témoignages et reportages : Frédéric Carbonne et les équipes du "12h/14h" seront sur place pour suivre ce 102e congrès et sa thématique "Les maires au cœur de la République". Tout au long de l’après-midi, en direct du congrès, Jean-Jérôme Bertolus, chef du service politique de franceinfo recevra des invités et commentera les discours des personnalités politiques présentes et notamment celle d’Emmanuel Macron. Il interviendra dans le "12h/14h" puis dans le "14h/17h"